Ксения Верещагина долго болела

Печальную новость о смерти чемпионки РФ по плаванию сообщили представители Всероссийской федерации плавания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается в сообщении, Ксения Верещагина скончалась после долгой болезни. Российской спортсменке было всего 32 года. Она была в составе нашей сборной на Олимпийских играх в Афинах и Пекине.

Титул чемпионки страны она завоевала на соревнованиях в 2006 г. – на дистанции в 200 м брассом.