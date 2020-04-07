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Российская чемпионка умерла в 32 года

Российская чемпионка умерла в 32 года
Фото: pixabay.com
Ксения Верещагина долго болела

Печальную новость о смерти чемпионки РФ по плаванию сообщили представители Всероссийской федерации плавания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается в сообщении, Ксения Верещагина скончалась после долгой болезни. Российской спортсменке было всего 32 года. Она была в составе нашей сборной на Олимпийских играх в Афинах и Пекине.

Титул чемпионки страны она завоевала на соревнованиях в 2006 г. – на дистанции в 200 м брассом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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