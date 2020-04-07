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США: Россия взятками получила чемпионат мира по футболу

США: Россия взятками получила чемпионат мира по футболу
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Американцы подают в суд на Россию и Катар

Россияне получили Чемпионат по футболу в 2018 году за $6 млн взяток. Как утверждает Минюст США, за голос в пользу Москвы бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов. При этом, члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сабальеро обещали только миллион.

По версии ведомства, которую транслирует The New York Times, деньги Уорнеру передавали через офшоры. Всего на счета фирм-однодневок, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, пришло 12 траншей общей суммой $5 млн.

При этом очевидных доказательств, что в этих делах замешана Россия, не представлено. Тем не менее, Минюст уже подал иск к ФИФА в Окружной суд Нью-Йорка.

Джек Уорнер ранее неоднократно был замешан в коррупционных скандалах. В частности, четыре года назад были опубликованы документы, доказывающие факты покупки голосов во время выборов стран-хозяек чемпионатов 1998 и 2010 годов.

Кроме того, американцы обвиняют в подкупе Катар, который получил право провести ЧМ-2022. На право провести этот турнир также претендовали Штаты.

Как считают в Минюсте США, катарцы якобы дали взятки экс-президенту Бразильской футбольной конфедерации Рикарду Тейшейре и президенту Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Николасу Леозу.

Александр ИЛЬИН

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