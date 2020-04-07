Хоккеист скончался на 80-м году жизни

Роджер Шаппо, который некогда был членом хоккейной сборной Швейцарии, умер от болезни, вызванной COVID-19. Эту трагическую новость подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея.

Шаппо попал в больницу 20 марта с легкой формой заболевания, но вскоре его отправили домой. Однако уже 1 апреля спортсмену стало хуже и он оказался в реанимации, говорится в сообщении организации. Выкарабкаться хоккеисту не удалось.

Как напоминает издание "Вечерняя Москва", Шаппо защищал ворота швейцарской сборной в течение 101 матча и Олимпийских игр 1964 года.