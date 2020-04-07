Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известный спортсмен умер от коронавируса

продолжение Погибает все больше людей: главные новости о коронавирусе за 7 апреля
Хоккеист скончался на 80-м году жизни

Роджер Шаппо, который некогда был членом хоккейной сборной Швейцарии, умер от болезни, вызванной COVID-19. Эту трагическую новость подтвердила пресс-служба Международной федерации хоккея. 

Шаппо попал в больницу 20 марта с легкой формой заболевания, но вскоре его отправили домой. Однако уже 1 апреля спортсмену стало хуже и он оказался в реанимации, говорится в сообщении организации. Выкарабкаться хоккеисту не удалось. 

Как напоминает издание "Вечерняя Москва", Шаппо защищал ворота швейцарской сборной в течение 101 матча и Олимпийских игр 1964 года. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля

В праздник не стоит много работать и давать в долг

Саудовская Аравия назвала России свои требования по нефти

Эр-Рияд хочет "застолбить" сегодняшний уровень

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей