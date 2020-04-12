Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умер легендарный спортсмен

Умер легендарный спортсмен
Стирлинг Мосс. Фото: Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Британского гонщика не стало на 91 году жизни

Легенда "Формулы-1", обладатель 16 побед в Гран-при Стирлинг Мосс скончался, информирует Motosport. 

Спортсмен выступал на соревнования с 1951 по 1961 год. Он был членом команд Mercedes-Benz, Maserati, Vanwall, Rob Walker Cooper, Lotus и HWM. Из 67 Гран-при Моссу удалось победить в 16. В общей сложности на пьедестал почета поднимался 24 раза. 

Кроме того, гонщик становился победителем соревнований на выносливость Mille Miglia и Targa Florio.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей