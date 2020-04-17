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Скончалась звезда мирового футбола

Скончалась звезда мирового футбола
Норман Хантер. Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс--защитнику сборной Англии было 76 лет

Известный футболист Норман Хантер скончался от коронавируса. Бывшему игроку английской сборной было 76 лет. 

Пресс-служба клуба "Лидс" информирует, что спортсмен был доставлен в больницу, где медики и обнаружили у него COVID-19. 

Напомним, что Норман Хантер отыграл в составе английской сборной 28 матчей. Был заявлен в составе команды на чемпионате мира 1966 г., когда англичане взяли золото. Однако большую часть своей карьеры футболист провел в "Лидсе", пишет "Свободная пресса"

Он начал профессионально заниматься спортом в 15 лет. Ради футбола пришлось оставить карьеру электрика. За родной клуб Хантер отыграл 14 сезонов. Был известен своей тактикой отбора мяча.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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