Спортсмену было 69 лет

Печальную новость о смерти двукратного чемпиона Советского Союза по боксу Анатолия Березюка сообщили в Белорусской федерации бокса 21 апреля, во вторник.

Спортсмену было 69 лет. Причина его смерти пока не сообщается.

Представители федерации бокса выразили соболезнования родным и близким чемпиона.

"Это большая потеря для всех нас. Память о нем навсегда будет в наших сердцах", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Как пишет агентство Белта, Березюк после завершения спортивной карьеры тренировал атлетов в своем родном городе Бобруйске.

Дата прощания с чемпионом пока не названа.