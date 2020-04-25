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Нурмагомедов попал в больницу

Нурмагомедов попал в больницу
Адбулманап Нурмагомедов. Фото: официальный Инстаграм-аккаунт Хабиба Нурмагомедова (https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/)
Причина госпитализации пока не выяснена

Отец чемпиона UFC в легком весе из Дагестана Хабиба Нурмагомедова Адбулманап оказался в больнице. Причина госпитализации пока остается не выясненной. 

"Я лежу в больнице, простите", – сказал Нурмагомедов-старший порталу "РБ-Спорт".

Напомним, что Адбулманап является тренером своего сына Хабиба. В настоящий момент мужчине 57 лет. 

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов в настоящий момент занимает вторую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Он носит титулы чемпиона России и мира по боевому самбо, чемпиона Европы по армейскому рукопашному бою ипанкратиону. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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