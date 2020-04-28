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Эксперты определили лучшего футболиста XXI века

Рейтинг возглавил Лионель Месси

Аргентинского нападающего, который играет за испанский клуб "Барселона", признали лучшим футболистом XXI века. Рейтинг спортсменов подготовили специалисты системы Elo.

Лионель Месси стал лучшим футболистом по нескольким параметрам: по количеству забитых голов, а также отданных результативных передач, по уровню соперников и турниров. 

Вторым в рейтинге, который опубликовало издание Besoccer, стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Третью строчку занял форвард из Франции Тьерри Анри, который ушел из спорта еще в 2014 году. Россияне в десятку списка не попали. 


Полина ИВАНОВА

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