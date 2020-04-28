Эксперты определили лучшего футболиста XXI века
Аргентинского нападающего, который играет за испанский клуб "Барселона", признали лучшим футболистом XXI века. Рейтинг спортсменов подготовили специалисты системы Elo.
Лионель Месси стал лучшим футболистом по нескольким параметрам: по количеству забитых голов, а также отданных результативных передач, по уровню соперников и турниров.
Вторым в рейтинге, который опубликовало издание Besoccer, стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Третью строчку занял форвард из Франции Тьерри Анри, который ушел из спорта еще в 2014 году. Россияне в десятку списка не попали.
Главные новости о коронавирусе в России на 28 апреля
О новых жертвах в Москве, выходе на плато и снижении прироста заболевших - последняя информация по COVID-19 в материале "Утро.ру"
30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России
За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
- Ученые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови
- США выставят Китаю счет за коронавирус
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
Здоровье
- От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
- Ученые нашли способ продлить молодость
- 10 привычек помогут сбросить лишний вес
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик