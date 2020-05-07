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"Я бы согласилась": фигуристка Туктамышева высказалась об откровенных съемках

"Я бы согласилась": фигуристка Туктамышева высказалась об откровенных съемках
Елизавета Туктамышева. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO|www.globallookpress.com
Прославившаяся горячими номерами на льду спортсменка не будет скромничать, если подобное предложение поступит

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что находит откровенные фото красивыми. Главное – чтобы было снято без пошлости. По ее словам, необязательно позировать вовсе без одежды: красивое нижнее белье будет смотреться уместно.

"Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала", – отметила она в беседе с РИА "Новости".

Туктамышева добавила, что не стала бы возражать, если бы ей предложили подобные съемки.

"Я бы согласилась",

– призналась фигуристка.

Напомним, ранее Елизавета не раз выходила на лед в довольно откровенных нарядах. Один из ее номеров, который она показала на чемпионате России по фигурному катанию, буквально довел публику до исступления. Спортсменка каталась в коротенькой юбке и кителе и при этом успела сыграть на трех разных инструментах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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