"Я бы согласилась": фигуристка Туктамышева высказалась об откровенных съемках
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что находит откровенные фото красивыми. Главное – чтобы было снято без пошлости. По ее словам, необязательно позировать вовсе без одежды: красивое нижнее белье будет смотреться уместно.
"Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала", – отметила она в беседе с РИА "Новости".
Туктамышева добавила, что не стала бы возражать, если бы ей предложили подобные съемки.
"Я бы согласилась",
– призналась фигуристка.
Напомним, ранее Елизавета не раз выходила на лед в довольно откровенных нарядах. Один из ее номеров, который она показала на чемпионате России по фигурному катанию, буквально довел публику до исступления. Спортсменка каталась в коротенькой юбке и кителе и при этом успела сыграть на трех разных инструментах.
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