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"Еле отбился": спортсмен раскрыл подробности нападения

"Еле отбился": спортсмен раскрыл подробности нападения
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Волейболист смог избежать страшных травм

Алексей Спиридонов рассказал о нападении двух неизвестных с ножом. Инцидент произошел рядом с банком, откуда выходил спортсмен. У одного из злоумышленников был нож. Чемпион Европы 2013 года смог отбиться от нападавших.

Спиридонов в разговоре с журналистами поясняет, что не пострадал, однако испытывает страх, ведь все произошло в многолюдном месте днем, а на его месте мог оказаться и человек, неспособный себя защитить.

"Выходил из банка, и на меня напали двое. Одного успел ударить, а второй схватился за нож. <…> Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают", – прокомментировал Спиридонов в телефонном разговоре с журналистами.

Как пояснил он РИА "Новости", все произошло недалеко от МКАДа.

Предупредить об опасности спортсмен решил и в социальных сетях. В "Твиттере" он попросил всех быть аккуратнее.

"Один [из нападавших – прим.ред.] получил леща, второй – за нож, еле отбился, жив вроде! Берегите себя!" – написал волейболист.

Спортсмен обращаться в полицию не будет, так как у нее ничего не украли, а травм он сумел избежать, – добавляет Life.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
волейболист совсем дурак?
то есть если ты отскочил то пусть продолжают гопники других резать?
куку с головой,дебил,<цензура> и пиши заяву
1
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