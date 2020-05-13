Магомеду Алиомарову было 67 лет

Главный тренер сборной России по женской борьбе скончался 13 мая в Махачкале. Магомеду Алиомарову было 67 лет. Федерация спортивной борьбы России информирует, что в последние дни он был подключен к искусственной вентиляции легких.

НСН пишет, что точная причина смерти Алиомарова не называется.

Напомним, что Алиомаров возглавлял российскую сборную с февраля 2019 года. "МИР 24" уточняет, что на чемпионате мира – 2019 его подопечные завоевали два золота, серебро и две бронзы и стали вторыми в общекомандном зачете.

Алиомаров с первых дней карантина прилагал большие усилия для того, чтобы спортсмены были здоровы. Он не сомневался, что пандемия не скажется на подготовке борцов к соревнованиям, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.