Бывшая подопечная считает, что у тренера проблемы с головой

Ирина Роднина и Татьяна Тарасова продолжают обмениваться взаимными обвинениями – в последние годы отношения между звездами фигурного катания непростые. Олимпийская чемпионка в очередной раз жестко высказалась в адрес заслуженного тренера после ее слов о фигуристке Елене Черкасской.

Накануне Тарасова заявила, что Роднина отправила больную раком Черкасскую на соревнования в Австралию. Бывшая подопечная посоветовала обратиться к истории. По словам Родниной, поездка, которую, вероятно, имеет в виду Тарасова, была в 1981 г., а Черкасская умерла спустя 20 лет после этого события.

"У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело", - сказала экс-фигуристка корреспонденту Sport24, отметив, что комментировать слова своего бывшего тренера не входит в ее обязанности. Кроме того, говорить о человеке, которого давно нет в живых, грязно, заключила Роднина.

Ранее Тарасова в интервью РБК отозвалась об олимпийской чемпионке как о вздорном человеке, который к тому же стесняется своего еврейского происхождения. Заслуженный тренер утверждает, что именно она первой заметила болезнь Черкасской и "проводила ее на тот свет".

По ее словам, у хореографа был рак четвертой степени, и она не могла даже пить воду. Роднина же не видела ничего, кроме работы, отправив Черкасскую на соревнования, утверждает Тарасова.

Она также рассказала о смерти матери бывшей подопечной. По ее словам, в последние минуты жизни с нею была мать Татьяны Анатольевны, а не сама Ирина.