Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое

Нурмагомедов-старший простудился после того, как две недели провел на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы. Об этом сообщил друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

Сперва заболевший не обращался к врачам, но затем его экстренно увезли во Вторую городскую больницу, где провели интенсивное лечение, передает телеканал "360". Проблемы с сердцем у Нурмагомедова появились после введения лекарства для дыхания.

На санитарном самолете 57-летнего мужчину доставили в московский военный госпиталь. Сейчас состояние Абдулманапа Нурмагомедова контролируют врачи. Пока к нему никого не пускают.

О переводе в Москву отца Хабиба Нурмагомедова СМИ сообщили еще 5 мая. О том, что он впал в кому, стало известно вчера. Абдулманап Нурмагомедов сдал анализ на коронавирус. Но о результатах теста пока не известно.