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Чемпионат России по футболу начнется 21 июня

Матчи будут проходить без зрителей, а города выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, однако матчи до конца сезона будут проходить без зрителей. А места матчей турнира будут выбираться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Такое решение озвучил на своей странице в "Твиттер" исполком РФС.

Также сообщается, что командам разрешат делать по 5 замен в матче. На данный момент в матчах под эгидой ФИФА или национальных федераций разрешены три замены и одна в дополнительная время.

Как напоминает телеканал телеканал 360", Российская премьер-лига уже предлагала начать чемпионаты в конце июня и завершить 2 августа.

Александр ИЛЬИН

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