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Умер олимпийский чемпион по хоккею

Спортсмена не стало на 62-м году жизни

Умер советский хоккеист Александр Герасимов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Коллеги спортсмена в своем заявлении не назвали причину его смерти.

Герасимов родился в Пензе. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров. С 1980-го спортсмен играл за московскую команду ЦСКА до 1988 года. 

Герасимов был членом хоккейной команды СССР, вместе с которой становился чемпионом мира в 1982-м и победителем XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году. 


Полина ИВАНОВА

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