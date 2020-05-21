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Умер советский хоккеист Александр Герасимов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.
Коллеги спортсмена в своем заявлении не назвали причину его смерти.
Герасимов родился в Пензе. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров. С 1980-го спортсмен играл за московскую команду ЦСКА до 1988 года.
Герасимов был членом хоккейной команды СССР, вместе с которой становился чемпионом мира в 1982-м и победителем XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году.
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