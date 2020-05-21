Спортсмена не стало на 62-м году жизни

Умер советский хоккеист Александр Герасимов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Коллеги спортсмена в своем заявлении не назвали причину его смерти.

Герасимов родился в Пензе. Он дважды становился чемпионом мира среди юниоров. С 1980-го спортсмен играл за московскую команду ЦСКА до 1988 года.

Герасимов был членом хоккейной команды СССР, вместе с которой становился чемпионом мира в 1982-м и победителем XIV зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году.



