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Известный футболист умер в 24 года

Спортсмен был воспитанником клуба "Пари Сен-Жермен"

Французский футболист Жордан Диакисе скончался 21 мая в возрасте 24 лет. Об этом сообщили в клубе "Фуриани-Альяни", за который он выступал.

Причина смерти спортсмена не известна. Трагедию команда назвала большой утратой и выразила соболезнования семье футболиста. Сообщение появилось в "Твиттер" клуба.

Жордан Диакисе стал воспитанником профессионального футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в 13 лет. С 2012-го по 2015 г. он выступал за команду парижан. После спортсмен играл в составе швейцарских и хорватских клубов, а также провел три матча за молодежную сборную Франции.

Карина СИРАЗОВА

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