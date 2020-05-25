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Российская фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Повод для гордости появился у Александры Трусовой

Спортсменку внесли в знаменитую книгу за четвертной флип, который стал первым в истории женского фигурного катания. Трусова сделала его в прошлом году в Италии, где проходил финал Гран-при.

Отметим, что фигуристку вносят в Книгу рекордов Гиннесса не в первый раз – ранее ее отметили еще дважды.

Как сообщалось ранее, Трусова покинула Этери Тутберидзе и теперь тренируется у Евгения Плющенко.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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