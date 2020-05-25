Спортсменка устала от негативных новостей в отечественной федерации

Российский биатлон за последние годы представляет собой "адскую бомбу". Так оценила состояние этого вида спорта в родном Отечестве двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Она отметила, что ее удивляет такое количество скандалов, которые охватили ее вид спорта в стране. По словам спортсменки, ей приходится чуть ли не ежедневно читать негативные новости, что для нее является трешем.

"Наш российский биатлон на протяжении двух последних лет – это адская бомба… Не могу привести пример, вокруг какого вида спорта столько же подобных новостей. Постоянное накаливание ситуации говорит не о самых профессиональных качествах. Не должно так быть", – цитирует РИА "Новости" стреляющую лыжницу.

По мнению Богалий, и в плохих новостях есть интересная информация, однако здесь нечем гордиться.

Также спортсменка считает, что в отечественном биатлоне ощущается нехватка профессионалов и работать необходимо цивилизованно, а мы, подчеркнула она, больше напоминаем "дикарей".

Анна Богалий выигрывала золото в составе женской эстафетной четверки на Олимпиаде в Турине (2006 г.) и Ванкувере (2010 г.). Также она является трехкратной чемпионкой мира – дважды в составе женской эстафеты и один раз в смешанной.

Напомним, Союз биатлонистов России сейчас возглавляет четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, в адрес которого регулярно с разных сторон сыпется критика. В начале апреля в СМИ появилась информация о наличии письма, подписанного ветеранами, чемпионами Олимпийских игр, тренерами и судьями, с призывом к главе СБР добровольно сложить свои полномочия.

