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Российский футболист развеял миф о "мегакрутой" жизни в США

Спортсмен рассказал о главных проблемах заокеанской державы

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, переехавший в Штаты, развеял миф о "стране грез". Он сообщил, что в Америке остро стоит проблема с бездомными, дороговизной и плохим сервисом. 

По словам футболиста, жизнь в США далеко не такая "мегакрутая", как многие считают. Здесь очень дорогие рабочие руки, при этом качество обслуживания находится далеко не на высоте. 

"В Москве этот сервис лучше", – высказался Торбинский в интервью РИА "Новости".

Спортсмен уточнил, что в Майями, где он сейчас живет, цены очень высокие, поэтому ему приходится планировать расходы и экономить. 

Торбинский обратил внимание на разницу менталитетов россиян и американцев. Бывший полузащитник не считает себя гражданином новой родины. В его доме и он, и его дети говорят по-русски, пишет РИА ФАН.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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