Игроку одного из самых популярных клубов был 81 год

Ушел из жизни Георгий Рябов, игравший в 60-е г.г прошлого века за "Динамо". Центральный защитник был одним из самых сильных советских футболистов. Вместе с ним команда "сине-белых" стала чемпионом СССР в 1963 г. и завоевала два кубка страны.

Рябов дважды входил в список лучших футболистов страны и был членом сборной СССР. Как сообщили в пресс-службе "Динамо", спортсмен умер 16 июня.