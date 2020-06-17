Умер чемпион СССР по футболу

Игроку одного из самых популярных клубов был 81 год

Ушел из жизни Георгий Рябов, игравший в 60-е г.г прошлого века за "Динамо". Центральный защитник был одним из самых сильных советских футболистов. Вместе с ним команда "сине-белых" стала чемпионом СССР в 1963 г. и завоевала два кубка страны.

Рябов дважды входил в список лучших футболистов страны и был членом сборной СССР. Как сообщили в пресс-службе "Динамо", спортсмен умер 16 июня.

Дарья ПЕТРОВА

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