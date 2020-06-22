Чемпионка мира по стрельбе умерла из-за осложнений после родов

Спортсменка скончалась на 31-м году жизни

В сербском Белграде не стало чемпионки мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобаны Момчилович-Величкович. Об этом сообщила пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта 

Спортсменка впала в кому из-за осложнений после родов и так и не пришла в себя, говорится в заявлении. Ребенок чемпионки, который появился на свет 20 дней назад, здоров, уточняет "МИР24"

Бобана Момчилович-Величкович была видной спортсменкой в Сербии. В 2014 г. она стала первой на чемпионате мира, в феврале 2020-го на чемпионате Европы забрала две золотые медали. Участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, напоминает телеканал "360".

Татьяна ТРИФОНОВА

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