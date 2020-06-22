Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
В сербском Белграде не стало чемпионки мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобаны Момчилович-Величкович. Об этом сообщила пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта
Спортсменка впала в кому из-за осложнений после родов и так и не пришла в себя, говорится в заявлении. Ребенок чемпионки, который появился на свет 20 дней назад, здоров, уточняет "МИР24".
Бобана Момчилович-Величкович была видной спортсменкой в Сербии. В 2014 г. она стала первой на чемпионате мира, в феврале 2020-го на чемпионате Европы забрала две золотые медали. Участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, напоминает телеканал "360".
Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"
Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели