Спортсменка скончалась на 31-м году жизни

В сербском Белграде не стало чемпионки мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобаны Момчилович-Величкович. Об этом сообщила пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта

Спортсменка впала в кому из-за осложнений после родов и так и не пришла в себя, говорится в заявлении. Ребенок чемпионки, который появился на свет 20 дней назад, здоров, уточняет "МИР24".

Бобана Момчилович-Величкович была видной спортсменкой в Сербии. В 2014 г. она стала первой на чемпионате мира, в феврале 2020-го на чемпионате Европы забрала две золотые медали. Участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, напоминает телеканал "360".