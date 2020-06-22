Александр Степанов и Богдана Лукашевич поменяют спортивное гражданство

Россия лишилась двух хороших фигуристов – Богданы Лукашевич и Александра Степанова. Они захотели поменять спортивное гражданство и впредь выходить на лед от Белоруссии.

Эту ситуацию прокомментировал новый главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев. Он сообщил, что для их страны это событие стало достаточно значимым. По его словам, ранее у их парников была грустная ситуация, пишет "Беларусь сегодня". Переход пары Степанова и Лукашевич "на сторону" другой страны уже получил одобрение у ФФГР.

Также Васильев уточнил, что это "зрелые" спортсмены, уже откатавшие свое в России. Он назвал Лукашевич и Степанова сильной парой, которая станет примером для других фигуристов. Тренер подчеркнул, что еще три пары находятся на стадиях скатывание или перехода. По его словам, это старт для новых успехов белорусской сборной.

К слову, не так давно стало известно и о некоторых изменениях на российском льду. В Федерации фигурного катания сообщили, что новым тренером сборной РФ стал Евгений Плющенко.