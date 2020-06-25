Умер заслуженный тренер СССР

Борцовского арбитра не стало на 85-м году жизни

Знаменитый советский тренер Степан Казарян скончался за несколько дней до дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Как говорится в заявлении, Казарян был кавалером Золотого ордена FILA и известным борцовским арбитром. 

Казарян с юных лет занимался борьбой, а после получения образования в Армении начал работать тренером. Он больше 40 лет работал судьей на соревнованиях, уточняет агентство "Москва 24". 

Полина ИВАНОВА

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