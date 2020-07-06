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Футбольный клуб "Зенит" получили титул чемпионов Российской премьер-лиги за четыре тура до конца сезона. СМИ пишут, что такого успеха не добивалась ни одна команда за последние 20 лет. В связи с этим в твиттер-аккаунт клуба выложили тематическое видео.
В ролике спортсмены встречают главного тренера Сергея Семака. В чемпионскую раздевалку он входит уже мокрый – во время интервью после матча с "Краснодаром" мужчину дважды облили шампанским. Кроме того, заметно, что наставник в перчатках: тренер "сине-бело-голубых" не стал пренебрегать средствами защиты от коронавируса.
Как только Сергей вошел в раздевалку, футболисты начали прыгать и кричать. На главного тренера снова полилось шампанское. Семак поддержал ребят.
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Напомним, что для "Зенита" это второе чемпионство подряд и седьмое за всю историю существования клуба.
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