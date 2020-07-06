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Бывший украинский футболист Василий Василенко попал в московское СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этом рассказала пресс-служба Мещанского суда.
Василенко поймали еще осенью 2019-го. Тогда экс-спортсмена подозревали в контрабанде оружия, предметов искусства и опасных веществ. В конце июня 2020-го прошло заседание суда, в результате которого украинца оставили под стражей, однако уже по делу о шпионаже.
Как пишет РИА "Новости", Василенко играл за футбольный клуб "Дружба" из Бердянска. Также спортсмен выступал за "Торпедо" и "Таврию".
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