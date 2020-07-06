За какую страну будет выступать спортсмен, пока не известно

Один из самых перспективных прыгунов с шестом Матвей Волков намерен выступать за другую страну. Какое именно государство выбрал 16-летний спортсмен, пока неизвестно.

О печальном событии для российского спорта сообщил отец легкоатлета Константин Волков. К слову, Волков-старший тоже является известным чемпионом. На Играх в 1980 г. он взял серебро по прыжкам с шестом.

Как рассказал отец юного спортсмена, он желает оградить своего ребенка от ущемления и придирок, которым тот может подвергнуться из-за "дурацких" действий российских госслужащих.

По его словам, сейчас эксперты из профильного международного ведомства рассматривают вопрос о предоставлении Матвею Волкову поблажки. По правилам, спортсмену в таком случае в течение трех лет запрещено принимать участие в соревнованиях. Но Волкову могут разрешить выступать за другую страну, миновав это ограничение, сообщает издание "Спорт экспресс". Основанием для этого могут стать "особые обстоятельства", однако какие именно, отец уточнять не стал.



Напомним, Матвей Волков зимой текущего года установил неофициальный мировой рекорд по прыжкам с шестом в категории до 16 лет – он взял высоту 5,5 метра на крытом стадионе.