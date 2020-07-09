VII Ежегодная премия "Спорт и Россия" подведет итоги

VII Ежегодная премия "Спорт и Россия" подведет итоги
Фото: пресс-служба
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, организаторы внесли ряд изменений, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для всех

Подведение итогов VII Ежегодной премии "Спорт и Россия" состоится 30 июля. Заявки на участие принимаются до 20 июля.

Премия "Спорт и Россия" берет свое начало в 2014 году, когда, после проведения Олимпиады, спорт стал одним из основных приоритетов России, а сами Игры – толчком для развития массового спорта, вовлекая в эту сферу все больше компаний и организаций и постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий.

Еще одним поворотным моментом оказался 2020 год. Пандемия пришла неожиданно и изменила наше привычное представление мира, на три месяца вычеркнув из него весь спорт. Такого не было никогда, и последствия для индустрии спорта только предстоит увидеть.

Но вместе с тем пандемия стала еще одним стимулом для развития, поиска новых форматов и новых решений в условиях современных реалий. Отвечая на новые вызовы, спортивное сообщество постепенно возвращает спорт в нашу жизнь.

Сейчас, как никогда, компании и организации, занятые в сфере спорта, нуждаются в поддержке и внимании. Каждый год Премия "Спорт и Россия" поощряет лучшие проекты в сфере спорта и здорового образа жизни. И, несмотря на все сложности, этот год не будет исключением.

Принимая во внимание темпы развития и изменений в сфере спорта, Премия ежегодно ставит перед собой все новые цели. Сегодня она является общественно-значимым событием, которое не только способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта, но и создает площадку для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия в профессиональном сообществе.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, организаторы внесли ряд изменений, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для всех. 

Евгения КОХАН

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