Известный российский спортсмен избил жену

Известный российский спортсмен избил жену
Фото:imago stock&people/www.globallookpress.com
Вопрос о разделе имущества супруги предпочли решать кулаками

Многократный чемпион мира по латиноамериканским танцам и хореограф олимпийской сборной России по латиноамериканским танцем Максим Кожевников избил свою супругу Анастасию Григорьеву в центре Москвы. На орехи досталось так же и ее адвокату.

Об инциденте с применением кулаков сообщил телеграм-канал Mash. Супруги в настоящее время находятся в бракоразводном процессе и пытаются поделить имущество. По информации журналистов, Григорьева со своим адвокатом пришла в общую квартиру супругов на улице Тверской-Ямской. Там их уже поджидал агрессивно настроенный танцор. 

В ходе выяснения, кому сколько имущества должно достаться, завязалась драка. По словам Анастасии, первым начал Максим – он ударил свою без пяти минут бывшую жену. Та ответила ему взаимностью. В результате в мордобое приняли участие все трое, включая адвоката.

Всех участников конфликта госпитализировали в одну из московских больниц с травмами различной степени тяжести. Теперь в непростых отношениях супругов разбирается московская полиция. 

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на сына актрисы Ирины Цывиной и избили его. Мужчина считает, что это могло произойти из-за наследства. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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