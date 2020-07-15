Некому платить: знаменитая теннисистка останется без крыши над головой

Некому платить: знаменитая теннисистка останется без крыши над головой
Анастасия Мыскина. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/ www.globallookpress.com
Спортсменка находится в квартире вместе с детьми

Экс-возлюбленный Анастасии Мыскиной больше не в состоянии платить кредит за шикарное жилье в столице. В квартире теннисистка находится вместе с детьми бывшего гражданского мужа, бизнесмена Сергея Мамедова.

Пара распалась еще в 2017 г., однако предприниматель пообещал поддерживать семью и на протяжении нескольких лет исправно платил кредит за московскую квартиру стоимостью в 72 млн рублей.

Сейчас ситуация изменилась – Мамедов больше не может отдавать деньги за жилье, сообщает издание "Экспресс газета". Квартира была куплена для общих детей пары и оформлена на сыновей Мыскиной. Сама спортсменка тоже живет там, а теперь может остаться без крыши над головой.

Впрочем, у теннисистки также есть отличный дом на Рублевке, но основным местом проживания является именно эта квартира.

По данным издания, жилье был куплено в залог и, если долг в ближайшее время не будет погашен, то квартиру могут отнять.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о причинах расставания Анастасии Мыскиной и Сергея Мамедова. По слухам, после 11 лет отношений бизнесмен ушел к другой женщине.

Ольга ФЕДОРОВА

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Серж
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может попроще нужно быть?
за 72 ляма квартира в Москве, не жирновато?
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