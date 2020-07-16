Владимиру Обухову было 84 года

Умер бывший главный тренер мужской сборной СССР по баскетболу. Об этой трагической новости сообщила Российская федерация по этому виду спорта.

Коллеги тренера выразили свои соболезнования семье Владимира Обухова, а также всем тем, кто неравнодушен к игре.

Легендарный тренер работал с советскими сборными более 15 лет. Под его руководством команды Советского Союза одержали множество побед: в 1985 г. советские баскетболистам удалось занять первое место на чемпионате Европы и Всемирной Универсиаде, а с чемпионата мира в 1986-го сборная вернулась с серебряными медалями.

За вклад в советский спорт в 1985 г. Обухова признали лучшим мужским баскетбольным тренером Европы.