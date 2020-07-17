Чемпион мира завершил профессиональную карьеру в 29 лет

Футболист Андре Шюррле, который в этом сезоне выступал за московский "Спартак", решил уйти из спорта. О завершении своей профессиональной карьеры немецкий полузащитник объявил в "Инстаграм".

"Теперь я готов и открыт для всех новых прекрасных возможностей, что ждут меня дальше",

– написал Шюррле. Он поблагодарил тех, кто поддерживал его на протяжении всех этих лет. В интервью Der Spiegel 29-летний футболист добавил, что решение об уходе принял давно.

С 2010 по 2017 гг. Шюррле выступал за сборную Германии, а в 2014 г. стал чемпионом мира. Футболист был игроком таких клубов, как "Челси" и "Боруссия", а в этом году выступал за "Спартак".