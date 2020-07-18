Девушка была чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров

В Москве обнаружено тело 20-летней фигуристка Екатерины Александровской. Девушку нашли под окнами ее дома, информирует телеканал РЕН ТВ.

Александровская являлась чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров. Титул она завоевала в 2016 году, выступая за Австралию в паре с Харли Уиндзором.

Не так давно девушка получила травму на тренировке и была вынуждена вернуться в Россию. Родные Александровской рассказывают, что у спортсменки была депрессия, она часто посещала психолога.



