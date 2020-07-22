Соревнования будет сложно провести в условиях пандемии коронавируса

Из-за бушующей в мире инфекции из Китая Япония может так и не принять Олимпийские Игры, которые должны были состояться летом 2020 года. Об этом рассказал глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори.

По его словам, Игры, которые перенесли на следующий год, хотят устроить со зрителями. Однако из-за пандемии коронавируса может сложиться ситуация, при которой допустить людей на трибуны будет невозможно. В таком случае, отметил Мори в интервью NHK, комитету придется задуматься о том, что делать. Олимпиаду могут как отменить, так и провести с ограниченным числом зрителей. Впрочем, сократить количество болельщиков будет непросто.

Как уточняет телеканал "360", существует шанс, что попасть на соревнования смогут лишь японцы.