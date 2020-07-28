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Акробату из Подмосковья Александру Барашкову вручили пояс международного рекордсмена INTERRECORD HOLDER. Это – далеко не первая награда спортсмена. Два года назад Александр получил Золотую звезду рекордсмена России. В июне 2020 года у Барашкова стало еще на одну регалию больше. Александра включили в Книгу рекордов Европы.
Акробат признается, что тренируется каждый день еще с детства. Он выполняет комплекс упражнений по несколько раз в сутки. Александр уверен, что спорт всегда будет частью его жизни, пишет "Подмосковье сегодня".
Молодой человек не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем он планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для достижения цели Барашков готов тренироваться еще усерднее.
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