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Скончался заслуженный мастер спорта СССР по гандболу Анатолий Федюкин. Об этом рассказала пресс-служба Федерации гандбола России.
Коллеги спортсмена не раскрыли причину его смерти в своем заявлении.
Федюкин в 26 лет стал членом ЦСКА в Москве вскоре после своего переезда в столицу из родного Воронежа. Вместе с командой гандболист становился чемпионом СССР пять раз. Федюкин завоевал первенство на мировых состязаниях в 1982-м, забрал золото на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и серебро на Олимпиаде в Москве спустя четыре года, уточняет RT.
После завершения карьеры спортсмен работал тренером не только в России, но и в Исландии. Затем занимался различными мероприятиям для молодежи в Москве.
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