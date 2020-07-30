Спортсмена не стало на 69-м году жизни

Скончался заслуженный мастер спорта СССР по гандболу Анатолий Федюкин. Об этом рассказала пресс-служба Федерации гандбола России.

Коллеги спортсмена не раскрыли причину его смерти в своем заявлении.

Федюкин в 26 лет стал членом ЦСКА в Москве вскоре после своего переезда в столицу из родного Воронежа. Вместе с командой гандболист становился чемпионом СССР пять раз. Федюкин завоевал первенство на мировых состязаниях в 1982-м, забрал золото на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и серебро на Олимпиаде в Москве спустя четыре года, уточняет RT.

После завершения карьеры спортсмен работал тренером не только в России, но и в Исландии. Затем занимался различными мероприятиям для молодежи в Москве.