Баскетбольный клуб "Гагарин" стал чемпионом России

Игрокам удалось завоевать победу в формате "3 на 3"

Подмосковный баскетбольный клуб "Гагарин" стал чемпионом России. Спортсменам удалось завоевать лидерство в формате игры "3 на 3". 

Команда одержала победу над коллективом "Три звездочки" со счетом 21:12, информирует сайт "Подмосковье сегодня"

Спортсменам пожелали удачи и новых побед. Руководитель Минспорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что это – первая победа такого уровня, которая оказалась в руках у местных баскетболистов. Политик напомнил игрокам, что титул удержать так же сложно, как и завоевать его. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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