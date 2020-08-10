Игрокам удалось завоевать победу в формате "3 на 3"

Подмосковный баскетбольный клуб "Гагарин" стал чемпионом России. Спортсменам удалось завоевать лидерство в формате игры "3 на 3".

Команда одержала победу над коллективом "Три звездочки" со счетом 21:12, информирует сайт "Подмосковье сегодня".

Спортсменам пожелали удачи и новых побед. Руководитель Минспорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что это – первая победа такого уровня, которая оказалась в руках у местных баскетболистов. Политик напомнил игрокам, что титул удержать так же сложно, как и завоевать его.