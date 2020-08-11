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Любительский матч Московского кубка селебрити закончился скандалом. Экс-футболист сборной России Роман Широков ударил арбитра Никиту Данченко.
Как сообщает издание "Чемпионат", спортсмен не сдержал эмоций из-за того, что не было назначено пенальти, а ему показали красную карточку. Коллеги принялись разнимать футболиста и арбитра.
Позже Широков опубликовал в "Инстаграм" пост, в котором принес извинения арбитру, отметив, что решения того – не повод распускать руки. Он также выразил надежду, что Данченко быстро поправится, уточняет "Вечерняя Москва".
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