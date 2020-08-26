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Стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к проведению "Формулы-1".
Участники гонок получат визы бесплатно и смогут беспрепятственно въехать на территорию нашей страны, сказано в документе, который подписал глава правительства.
Упрощенный пропускной режим будет действовать с 21 августа по 31 октября. Он коснется пилотов, журналистов, важных гостей и организаторов.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
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