Российский этап пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября

Стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к проведению "Формулы-1".

Участники гонок получат визы бесплатно и смогут беспрепятственно въехать на территорию нашей страны, сказано в документе, который подписал глава правительства.

Упрощенный пропускной режим будет действовать с 21 августа по 31 октября. Он коснется пилотов, журналистов, важных гостей и организаторов.



