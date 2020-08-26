В России готовятся к "Формуле-1" - Мишустин подписал распоряжение

Российский этап пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября

Стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к проведению "Формулы-1".

Участники гонок получат визы бесплатно и смогут беспрепятственно въехать на территорию нашей страны, сказано в документе, который подписал глава правительства. 

Упрощенный пропускной режим будет действовать с 21 августа по 31 октября. Он коснется пилотов, журналистов, важных гостей и организаторов. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Кремль оскорбили обвинения Запада в отравлении Навального - МИД

Ведомство напомнило, с какой поспешностью партнеры принялись трубить о "Скрипале-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей