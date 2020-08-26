Умер старейший хоккеист в мире

Спортсмена не стало на 100-м году жизни

Марк Сертич из США умер в городе Дулут (штат Миннесота). Американец, которому было 99 лет, считался самым возрастным хоккеистом в мире.

Эту трагическую новость подтвердила журналистам его сестра Кэтрин Гэсман. Сертич не только играл на льду, но и был тренером молодежных команд по хоккею. Спортсмен входил в Книгу рекордов Гиннесса. 

Как пишет издание WDIO, Сертич не так давно перенес инсульт и восстанавливался после перенесенного сердечного удара, а также собирался поучаствовать в калифорнийском турнире, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей