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Марк Сертич из США умер в городе Дулут (штат Миннесота). Американец, которому было 99 лет, считался самым возрастным хоккеистом в мире.
Эту трагическую новость подтвердила журналистам его сестра Кэтрин Гэсман. Сертич не только играл на льду, но и был тренером молодежных команд по хоккею. Спортсмен входил в Книгу рекордов Гиннесса.
Как пишет издание WDIO, Сертич не так давно перенес инсульт и восстанавливался после перенесенного сердечного удара, а также собирался поучаствовать в калифорнийском турнире, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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