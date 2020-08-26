Спортсмена не стало на 100-м году жизни

Марк Сертич из США умер в городе Дулут (штат Миннесота). Американец, которому было 99 лет, считался самым возрастным хоккеистом в мире.

Эту трагическую новость подтвердила журналистам его сестра Кэтрин Гэсман. Сертич не только играл на льду, но и был тренером молодежных команд по хоккею. Спортсмен входил в Книгу рекордов Гиннесса.

Как пишет издание WDIO, Сертич не так давно перенес инсульт и восстанавливался после перенесенного сердечного удара, а также собирался поучаствовать в калифорнийском турнире, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.