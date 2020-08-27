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О том, что сборная РФ по художественной гимнастике не захотела участвовать в соревнованиях, сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.
На сайте говорится, что состязаться будут около 300 гимнасток из 39 стран, при этом отмечается, что отсутствие России – особенно заметно.
Даты проведения чемпионата до сих пор не известны точно. Планировалось, что соревнования пройдут с 26 по 29 ноября, однако окончательно даты утвердят только через месяц, 28 сентября.
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