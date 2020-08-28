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Ушла из жизни член сборной СССР по волейболу Алиса Крашенинникова. Об этом сообщили ее коллеги.
Представители Всероссийской федерации волейбола не стали уточнять причину смерти спортсменки в своем заявлении.
Крашенникова была заслуженным мастером спорта. В 1956-м и 1960 году выигрывала вместе с командой чемпионат мира, дважды получала титул чемпионки Европы. Спортсменка выступала также за команду "Спартак" и не раз вместе с коллегами становилась лидером на первенствах СССР.
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