Умерла легендарная спортсменка

Чемпионки не стало на 88-м году жизни

Ушла из жизни член сборной СССР по волейболу Алиса Крашенинникова. Об этом сообщили ее коллеги. 

Представители Всероссийской федерации волейбола не стали уточнять причину смерти спортсменки в своем заявлении

Крашенникова была заслуженным мастером спорта. В 1956-м и 1960 году выигрывала вместе с командой чемпионат мира, дважды получала титул чемпионки Европы. Спортсменка выступала также за команду "Спартак" и не раз вместе с коллегами становилась лидером на первенствах СССР. 

Полина ИВАНОВА

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