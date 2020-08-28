Решение приняли единогласно

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус покинет свой пост. Такое решение вынесло общее собрание учредителей после рекомендации набсовета организации. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Как передает "Комсомольская правда", ранее аудиторы раскрыли ряд нарушений в финансовой деятельности организации и нашли признаки коррупции. При этом Поздняков отметил работу Гануса по налаживанию контактов с WADA.

Временно заниматься обязанностями главыРоссийского антидопингового агентства будет юрист Михаил Буханов, пишет "Чемпионат". Позже на конкурсной основе будет выбран новый гендиректор.

При этом сам Ганус заявил изданию "Подъем", что окончательного решения пока не видел, но его увольнение не связано с работой РУСАДА, которой, по его словам, страна может гордиться.