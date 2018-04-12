Россияне вынуждены дополнительно раскошеливаться из-за того, что у президента США язык без костей

Отдых в предстоящие праздничные дни оказался изрядно подпорчен из-за обвала рубля. Те, кто планировал съездить за границу, вынуждены теперь доплачивать за путевки и билеты, либо сокращать время поездки.

В неприятную ситуацию попали в первую очередь туристы, которые успели частично оплатить за тур по системе раннего бронирования. Сумма второго транша пересчитывается по новому курсу валют, а значит, и итоговая цена за путешествие получится выше, объясняют эксперты.

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"Люди звонят и говорят, что придут в ближайшее время и оплатят остаток. Они боятся, что цены взлетят еще выше", – рассказал источник "Газеты.ру" в туриндустрии.

Один из туроператоров подтвердил, что клиенты действительно спешат внести полную оплату за путевку. При этом случаев отказа от туров еще не было, да и спрос пока стабильный. В компании отметили, что в ближайшее время не стоит ждать массовых отказов от покупки путевок. Желание россиян отдохнуть за рубежом не угаснет даже при условии, что рубль продолжит падение.

"Туристы просто будут сокращать продолжительность поездки, выбирать отели более экономичной категории, но не отказываться от путешествий вовсе", – заверили в пресс-службе туроператора.

Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что некоторые турагентства уже теряют спрос клиентов в среднем на треть из-за ослабления национальной валюты. По словам пресс-секретаря союза Ирины Тюриной, речь идет всего лишь о том, что граждане выжидают более выгодных предложений.