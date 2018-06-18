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Российских туристов бросили на произвол в Турции

Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Phillips
Долгожданный отдых для наших соотечественников превратился в катастрофу

Аварийная посадка авиалайнера компании Azur Air, который летел из Новосибирска в Анталью, вызвала панику среди россиян, направлявшихся на отдых. Пассажиры рассказали о жутком приземлении во время грозы в аэропорту Даламан.

"Вот-вот думал разломится корпус, и все полетим вниз", - пожаловался Иван Голушко, добавив, что он уже попрощался с жизнью и близкими, настолько страшной была посадка. "Темнеет в глазах, руки немеют. Провал. Тишина. Затем снова гул самолета <…> И так 1,5 часа мучений. Четыре-пять попыток он делал, (чтобы) сесть", – сказал турист, сообщает справочно-информационный портал НГС .

Во время посадки по салону лайнера летали вещи, плакали дети, люди кричали и молились. Бортпроводники помогали как могли, но после посадки пришлось вызывать скорую помощь "мне, еще мужчине и женщине. Она обвешалась крестиками. Надеюсь, она не сошла с ума", – вспоминал мужчина.

Галушко удивился, что сотрудники аэропорта, в котором сел самолет, запрещали измученным пассажирам его покидать. Он сказал, что так и не понял, зачем "капитан 4 раза пытался посадить в самую грозу <…> По инструкции (со слов бортпроводников) после второй попытки он должен лететь на другой аэродром". По его словам, "вроде бы руководство приказало из-за больших финансовых потерь".

Другой очевидец, Андрей Голодов, рассказал, что на запасном аэродроме (аэропорт Даламан) не было никакой информации о самолете, а представитель авиакомпании не приехал, и пассажирам никто не объяснил ситуацию. "Куда бы мы ни звонили, нам говорили: "Да, ваш самолёт ушёл на запасной аэродром". Как он ушёл? Была, как минимум, нештатная ситуация, как максимум, самолёт терпел крушение. Прилетев туда, мы оказались никому не нужны с нашей ситуацией", – поделился мужчина.

По словам обоих пассажиров, им пришлось ждать несколько часов прежде, чем за туристами пришел автобус, который и довез их до места отдыха в Анталье.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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