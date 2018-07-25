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Дома лучше: отдых на курортах значительно подорожает

Фото: pixabay.com
Путешественникам придется раскошелиться на авиаперелеты

Российские авиакомпании значительно поднимут стоимость билетов на перелеты. Причиной этого стало весеннее подорожание керосина.

Сообщается, что компании по продаже авиабилетов не будут компенсировать рост сбора за свой счет, а цены вырастут на размер надбавок, передает газета "Коммерсант"

"Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%", – утверждает источник на туристическом рынке.

При этом в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уверены, что это отразится на отдыхающих из-за чего может значительно пострадать поток туристов не только на южные направления России, но и за рубеж, сообщает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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