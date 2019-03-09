Получайте визы: Европа закрывается от США

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Желающие попасть в Шенгенскую зону граждане США столкнутся с ограничениями.
С 2021 года американцам нужны будут визы для поездки в страны Евросоюза. Регулировать передвижения туристов из Штатов будут с помощью Системы авторизации въезда в Европу (ETIAS). Об этом говорится на официальном сайте.
При этом действовать визы будут три года без ограничений на количество поездок. Для ее получения понадобится паспорт, кредитная или дебетовая карта и электронный адрес.
Напомним, сейчас американцы могут путешествовать по Европе 90 дней без получения этого разрешительного документа.
Такие меры ЕС принимает в целях безопасности – предполагается, что это поможет снизить риски, которые связаны среди прочего и с нелегальной миграцией.
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