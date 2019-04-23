В Тверской области запланировано "Нашествие"

Летом состоится юбилейный музыкальный фестиваль

В Большом Завидово с19 по 21 июля пройдет 20-е "Нашествие". В преддверии мероприятия состоялся ознакомительный вояж для слушателей с участием ведущих "Нашего Радио", представителей министерства туризма Тверской области и прессы.

В начале апреля в утреннем шоу "Подъемники" разыграли пять путевок на двоих в эксклюзивный тур "Наш вояж Тверские выходные", который состоялся в минувшие выходные. Вместе с победителями в путешествие отправились ведущие "Нашего радио": Андрей Ломанов, Таня Борисова и Игорь Паньков.

Уникальную поездку по тверской земле организовал туроператор "Магазин путешествий". Многие из вас планируя свой отпуск, и посещение фестиваля "Нашествие", предпочитают заранее изучить, когда и куда им предстоит отправиться: кто-то предпочитает отдых "дикарем", другие прибегают к услугам туристических фирм, но и те, и другие предпочитают изучить регион, в котором предстоит побывать. Маршрут тура Завидово – Домотканово – Тверь – Торжок - Медное, специально разработанный совместно с туроператором "Магазином путешествий" и порталом WelcomeTver, замотивировал слушателей НАШЕго исследовать знаковые места региона, который уже много лет принимает "Главное приключение года". Разумеется, лучше заранее продумать свою возможную культурную программу. Например, в Тверской области Конаковском районе накануне юбилейного фестиваля состоится Чемпионат России по вертолетному спорту пройдет он 16-19 июля.

20-21 апреля не было запланировано никаких крупных событий, поэтому для "НАШЕГО ВОЯЖА" знакомство с Тверской областью началось с посещения храмового комплекса "Завидово" и осмотра экспозиции в музее "Государева дорога".

На территории комплекса расположена церковь Успенья Пресвятой Богородицы, которая может "похвастаться" фресками воссозданными на основе закрашенной в советские времена оригинальной росписи и уникальной потолочной феской с изображением лестницы праотца Иакова, написанной таким образом, что, стоя перед ней все время оказываешь строго по центру. Рядом с успенским храмом находится ныне недействующее кладбище и церковь Святой Живоначальной Троицы Завидовского прихода, построенная в 1787 году. Обращает на себя внимание воссозданная колокольня, на которой установлена уникальная электронная система звонов, способная воспроизвести на настоящих колоколах мелодию при помощи механических механизмов. Всего "умная" звонница без звонаря "знает" 60 перезвонов. Послушав звон Троице-Сергиевой лавры на смотровой площадке колокольни, мы двинулись от гостеприимных матушек храмового комплекса на фотостоп к Волге в одно из верстовых сел петербуржского тракта – Городню. Там расположен старейший храм в тверской губернии, датированный концом XIV веком и построенным в память о победе на Куликовом поле и освященным в честь Рождества Борогордицы. Насладившись роскошными видами Волги, наша группа направилась прямиком в усадьбу "Домотканово".

Родина Валентиновича Александровича Серова встретила нас дождем. Мемориально-художественный музей только начал просыпаться от зимнего затишья и во всю готовится к весеннему фестивалю "Сиреневое Домотканово". Пленэр пройдет в усадьбе 25 мая. На территории музея сохранились остатки старинного парка с прудами, часть главного усадебного дома (1-я пол. XIX в.), оборудовано множество беседок и прогулочных аллей.

Таня Борисова обнаружила цветущие подснежники, которые были немедленно сфотографированы участниками "НАШЕГО ВОЯЖА" и остались радовать глаз следующих гостей усадьбы. Увлекательная экскурсия была проведена в бывшей школе села "Домотканово" расположенной на территории имения. Основной особняк, где некогда работал и жил великий русский художник, пока ремонтируется, но уже готовится к открытию. Сейчас там ведутся финальные работы и вскоре все желающие смогут увидеть основную экспозицию. Серовым здесь были созданы произведения, ставшие классикой русского искусства: "Девушка, освещенная солнцем", "Заросший пруд. Домотканово", "Октябрь. Домотканово", "Баба в телеге", "Баба с лошадью" и почти все работы "крестьянского" цикла, иллюстрации к басням И. А. Крылова и многое другое. Экскурсия завершилась душевной деревенской трапезой с дегустацией домашней еды из местных экологически чистых продуктов. После обеда "НАШ ВОЯЖ" отправился в Тверь.

Там группу ждала обзорная экскурсия по городу и прекрасный авторский рассказ – "Калинин слушал джаз". На нем стоит остановиться подробнее. О джазовых выступлениях в 50-60-е года официально нигде не писали и не говорили, на концерты записывались за пару недель в различных питейных заведениях в Твери.

Наверняка, любители группы "Кино" не раз задумывались о том, что обозначают слова песни "Когда-то ты был битником":

"Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл,

Извлеченный из снимка чужой диафрагмы".

Так вот в советские времена, когда джаз, и в целом "западная" музыка, была под запретом, виниловых пластинок не хватало, а "Наше радио" еще не начало свое вещание, умельцы часто писали рок-н-ролл "на костях", то есть на рентгеновских снимках. Популярность джазовых выступлений зашкаливала, несмотря на это публикаций в газетах не появлялось. Единственным исключением стала короткая заметка "Джаз-67" в "Калининской правде" о двухдневном фестивале проходившим в Твери в 1967 году по инициативе Калининского горкома комсомола. Зачатую билеты на дискотеку тверского кинотеатра "Вулкан" передавались через водосточные трубы и прочие неожиданные места, а в зал вместимостью 100, человек набивалось до 300. После краткого экскурса об истории гонений "западной" музыки в советские времена мы отправились в музей фотографии "Искра". #iskramuseum

Его экспозиция музея будет интересна любителям фотоискусства – на ней представлена огромная коллекция отечественных и зарубежных фотокамер, датированных началом и серединой XX. Среди прочего присутствует камера, вмонтированная в пуговицу. Она стояла на вооружении у советских спецслужб и в 90-е вполне легально попала в коллекцию к основателю музея.

После того, как все участники "НАШЕГО ВОЯЖА" получили в свое распоряжение проявленное и напечатанное в "красной комнате" черно-белое групповое фото победители конкурса и сотрудники "Нашего радио" отправилась на отдых в отель "Тверь". Вечером участников эксклюзивного тура ждал ужин и развлекательная программа от ведущих "Нашего радио", для собравшихся были разыграны ценные призы.

Комфортный отдых и здоровый сон на лоне соснового бора пошел на пользу путешественникам – рано утром группа отправилась на экскурсию под открытым небом в музейный комплекс "Васильево". На территории старинной усадьбы представлены редкие образцы русской деревянной архитектуры: часовня "Успенья", старинная пожарная часть с каланчей, дом-трактир, также там находится знаменитый валунный "Чертов мост", известный всем по фильму "Ночной дозор".

Территория музейного комплекса была усеяна потрясающим ковром из лесных цветов, а под чертовым мостом заливался лягушачий хор, так что группа поддержки "Нашего радио" разбрелась по лесу для индивидуальных фотосетов, неожиданно пополнившихся фотографиями недавно проснувшихся жаб и лесных первоцветов. Андрей Ломанов вдохновленный деревянным зодчеством и просыпающейся природой не смог пройти мимо местной достопримечательности – древней липы с дуплом "исполнения желаний".

Дальше путешествие продолжилось в Торжке, городе с тысячелетней историей, сохранившим до наших дней древние городища и храмы. Там для любителей новых впечатлений открывается масса увлекательных возможностей. Широкую известность Торжку принес промысел золотого шитья, который удалось сохранить с ХII века до наших дней. Впервые новоторжский пояс упоминается в 1625 году в песцовой книги Потапа Норбекова.

Мы направились в один из музеев торжских золотошвеек. "Магазином путешествий" остановил свой выбор на "Доме пояса", всего в тверской области четыре культурных центра объединенных по маршруту "Золото рук человеческих". Участники нашего необычного путешествия прослушали экскурсию о русской поясной культуре её традициях и обычаях. В экспозиции представлен уникальный 12 метровый пояс с защитной молитвой "Живый в помощи Вышняго". 37 современных мастеров-поясниц вручную вышивали пояс знаменитым новоторжским литым швом, на вышивку ушло 52 км золотой нити. Пояс внесен в книгу рекордов России.

После золотошвеек "НАШ ВОЯЖ" посетил обзорную экскурсию по Торжку и побывал в древнейшем на территории России монастыре. Дата основания Новоторжского Борисоглебского монастыря 1038 года. Кстати, жители Торжка именуют себя новаторами. "НАШИ" прогулялись по смотровой площадке и поднялись колокольню храма Нерукотворного с которой открывается потрясающий вид на город, реку Тверца и живописные окрестности.

За свою многовековую историю Торжок 8 раз сгорал до тла и вновь отстраивался. На сегодняшний день в Торжке сохранилась одна деревянная церковь.

Дальше наш путь лежал в село Медное, одного из древнейших сел Верхневолжья в 18 км от Твери. Там уже около пятнадцати лет работает итальянская ферма "Fattoria del sole" (Маленькая Италия). Гостеприимные хозяева провели для участников "НАШЕГО ВОЯЖА" дегустацию 8 сортов сыра и мастер-классе по приготовлению рикотты. После потрясающего обеда и десертов потенциальные участники юбилейного фестиваля "Нашествие" отправились на знакомство со страусами и лошадями. Желающие смогли попробовать себя в седле. Затем "НАШ ВОЯЖ" отправился в Москву к офису "Нашего радио" от которого и начались "Тверские выходные".

Хотелось бы сказать отдельное спасибо гиду, сопровождавшему группу по всему маршруту – Михаил Геннадьевич Маслов, терпения вам и любознательных туристов

