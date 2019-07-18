Готовь зимние каникулы летом: как сэкономить на отдыхе

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Чтобы отдохнуть дешево и сердито в январе, позаботиться о своем отпуске следует уже сейчас. В июле цена на путевки значительно ниже.
Правда, касается это только заграничных новогодних туров. Путешествие по России не обязательно продумывать заранее, поскольку экономия составит всего 3%.
А вот путевка, например, на Мальдивы на зимние каникулы обойдется на 60 с лишним процентов дешевле, если покупать ее летом. Правда, лучше поторопиться. В августе выгода меньше.
Не так сейчас бьет по карману и ценник на Грецию с Молдавией – он ниже на 46 и 39 процентов соответственно. Небольшие траты принесет бронь в Израиль и Великобританию. Об этом рассказали в сервисе по поиску и бронированию билетов и отелей Skyscanner.
"Оказалось, что покупка в июле в среднем выгоднее на 23%, а в августе – всего на 16%. При этом полеты по России можно бронировать и ближе к вылету: переплата за новогодние билеты в ноябре составит всего 3%", – цитирует представителя сервиса РИА "Новости".
Зимние праздники пользуются невероятной популярностью у туристов, поэтому эксперты советуют готовиться к отпуску летом.
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