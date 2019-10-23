"НАШ ВОЯЖ: КРУИЗ" закрыл сезон речной навигации

В начале октября в утреннем шоу "Нашего Радио" «Подъемники» разыграли 8 путевок на двоих в эксклюзивный тур «НАШ ВОЯЖ: КРУИЗ», который состоялся в минувшие выходные

Вместе с победителями конкурса на трёхдневную речную прогулку отправились ведущие "Нашего радио": Таня Борисова, Александр Бон и Игорь Паньков. Компанию им составил дежурный по рубрике "А нам слабо?" ведущий Андрей Ломанов.

"В прошлый раз "НАШ ВОЯЖ" отправился на автобусе в Тверскую область, в этот раз мы решили покорить родные водные просторы. Наиболее приемлемым по расстоянию и живописным оказался Углич, который еще называют маленькой Швейцарией", – рассказала Таня Борисова.

Транспорт для экскурсионной поездки по каналу имени Москвы и Волге предоставила судоходная компания "ВодоходЪ". "НАШ ВОЯЖ" стартовал от Северного речного вокзала Москвы. Маршрут теплохода "Александр Радищев" лежал из Москвы в Углич и обратно. Надо отметить, что теплоход собран в Германии и достаточно комфортен для длительного пребывания на воде.

Участники "НАШЕГО ВОЯЖА" поднялись на борт в пятницу, 18 октября, около 12 дня. Всех путешественников (а их было около 260 человек, прим. автора) встречали аниматоры и фотографы круизной компании. В распоряжении отдыхающих было несколько зон отдыха на палубах, работали кабинет массажа и судового врача, сувенирная лавка, детский клуб, тренажерный зал, пара баров и ресторанов и даже криокамера. Несмотря на то что "НАШ КРУИЗ" был последний в этом сезоне, Солнечная палуба пользовалась особенной популярностью у отдыхающих. Именно там капитан корабля "Александр Радищев" – Василий Мешков обратился к участникам с приветственным словом. Прозвучало традиционное "Прощание славянки", а чуть позже в привычный корабельный эфир ворвались НАШИ ведущие, прямо из капитанской рубки задав путешествию тон легкого рок-н-рольного безумия.

Для гостей судна была предусмотрена развлекательная программа, включающая в себя выступление эстрадных музыкантов, саксофониста, барда и даже исполнительницы русских романсов. Участников "НАШЕГО ВОЯЖА" ждали ежевечерние конкурсы от ведущих утреннего шоу.

По пути следования теплоход проходил многочисленные шлюзы – всего шлюзоваться пришлось 14 раз. Корабль уверено шел по каналу имени Москвы, а позже по Волге, движение осуществлялось круглосуточно. Время пролетело незаметно: отличная погода, экскурсия от корабельного гида о технологии прохождении шлюзов и приятная компания – уже к ужину большинство отдыхающих познакомились и обменялись телефонами.

Вечером для участников "НАШ ВОЯЖ: КРУИЗ" прошла развлекательная программа. Собравшиеся (около 30 человек, прим. автора) поделились на семь команд и играли вместе с ведущими "Нашего радио" Таней Борисовой и Игорем Паньковым в популярную интеллектуальную игру – квиз. Первое место заняли победители конкурса на "Нашем радио", один балл им проиграла команда журналистов, сопровождавших "НАШ ВОЯЖ: КРУИЗ". Вопросы ведущими радиостанции были придуманы каверзными, поэтому на все не смогла ответить ни одна команда: из 15 вопросов максимальный результат – 12. Призы получила команда победителей.

Около семи утра субботы "Александр Радищев" проходил мимо части затопленного города Калязин, находящегося в Тверской области. В процессе постройки канала имени Москвы, в рамках проекта Волгостроя, в 1939-1940 годах было затоплено почти две трети города, включая все основные памятники архитектуры и истории. Сейчас над поверхностью воды виднеется только колокольня Никольского собора постройки 1800 года – всемирно известного символа города. Вокруг объекта культурного наследия в конце 80-х годов был создан небольшой песчаный островок с причалами для лодок. Летом частники возят туда особо въедливых туристов и паломников. В довоенных и послевоенных архивных документах колокольня фигурирует как маяк. Сейчас она освящена РПЦ и на ней установлено 5 колоколов. Время от времени там служат молебны.

Счастливчики, сумевшие оценить в утреннем тумане красоты колокольни Никольского собора, отправились на завтрак вместе с просыпавшимися после вечернего квиза остальными участниками вояжа.

В 11:30 теплоход "Александр Радищев" пришвартовался на пристани Углича. Все пассажиры были разделены на небольшие группы и направились на экскурсии в историческую часть города. Участники "НАШ ВОЯЖ: КРУИЗА" посетили территорию Кремля, церковь Царевича Дмитрия, Богоявленский монастырь, Спасо-Преображенский собор и его колокольню. Желающие могли самостоятельно посетить многочисленные музеи города.

Автору данного материала удалось попасть на любопытнейшую экскурсию в музей Угличской гидроэлектростанции. ГЭС была введена во временную эксплуатацию 8 декабря 1940 года. В строительстве ГЭС, как и всего Волгостроя, в основном принимали участие заключенные. К началу войны станция работала, но шлюз еще не был оборудован – ворота открывались в ручном режиме, оставалось множество серьёзных недоделок. Начальники строительных бригад предпочитали привлекать к стройке осужденных по 58 статье (клевета на Советскую власть, терроризм, другие действия против Советской власти. прим. автора) прочие заключенные были ненадежны – плохо работали и воровали пайки. При возведении станции было применено много технологических новшеств. Так, в 1938 году впервые в мире изготовлен гидротехнический цемент, также был применен индустриальный метод возведения железобетонных сооружений, включающий жесткую несущую арматуру и защитную оболочку из сборных железобетонных плит. Это первое широкое применение данной технологии. Без всех новшеств закончить строительство до начала военных действий не представлялось возможным, а без электроэнергии итог Великой Отечественной войны мог быть совсем иным. На стройке было задействовано множество профессиональных рабочих, которых особым указом Сталина было запрещено призывать на фронт, всего около 300 человек. Достраивали ГЭС военнопленные и заключенные. По сей день на Угличской ГЭС работает огромный 600-тонный ротер, нареканий к его производительности и состоянию нет. В эксплуатации оборудование находится без малого 80 лет.

Музей ГЭС оборудован кинозалом и большим количеством интерактивных экспонатов, так что посещать его можно и нужно с детьми. О работе турбин им расскажут в доступной форме и даже покажут мультфильм о строительстве плотин. После экскурсии по городу и посещения музея времени осталось как раз на обед и покупку сувениров.

К 19:00 все пассажиры поднялись на борт теплохода и отправились в обратный путь. Вечером после ужина участники "НАШ ВОЯЖ: КРУИЗ" снова собрались на развлекательную программу "Нашего радио", на этот раз ее провели Александр Бон и Андрей Ломанов. Поездка надолго запомнилась всем участниками круиза.

Справка: "Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "Наше Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".