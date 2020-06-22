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Туристический сезон в России совсем скоро начнет реабилитироваться после карантина. Уже к началу июля путешественники смогут посетить большинство российских направлений. Такой новостью с жителями нашей страны поделилась руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Глава ведомства также озвучила и другие позитивные ожидания. По ее словам, представители российского туризма надеются, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, вскоре будут сняты.
К слову, путешественники могут не переживать за себя и свой отпуск. В ведомстве пообещали обеспечить для россиян доступный и безопасный отдых этим летом. Это касается всех туристических направлений от Владивостока до Калининграда, цитирует руководителя федерального агентства по туризму URA.RU.
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