Названа дата открытия популярных турнаправлений России

Россиянам пообещали обеспечить безопасный и доступный отдых

Туристический сезон в России совсем скоро начнет реабилитироваться после карантина. Уже к началу июля  путешественники смогут посетить большинство российских направлений. Такой новостью с жителями нашей страны поделилась  руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Глава ведомства также озвучила и другие позитивные ожидания. По ее словам, представители российского туризма надеются, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, вскоре будут сняты.

К слову, путешественники могут не переживать за себя и свой отпуск. В ведомстве пообещали обеспечить для россиян доступный и безопасный отдых этим летом. Это касается всех туристических направлений от Владивостока до Калининграда, цитирует руководителя федерального агентства по туризму URA.RU.

Юлия ЕВГРАФОВА

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